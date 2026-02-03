Schwerkranke Katzen-Dame Elva bei Eiseskälte ausgesetzt: "Sie wurde entsorgt!"

Brietz - Unbegreiflich! Am Freitag wurde im Norden von Sachsen-Anhalt eine ausgesetzte Katze entdeckt - sie ist schwer krank und hatte nichts außer etwas Futter, einem Körbchen und einer Decke.

In Salzwedel wurde am Wochenende eine schwerkranke Katze ausgesetzt. © Screenshot/Facebook/Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V.

"Diese Katze wurde nicht abgegeben. Sie wurde entsorgt. Und genau das macht uns wütend", schreibt der Allgemeine Tierhilfsdienst e.V. auf Facebook.

Im Salzwedeler Ortsteil Brietz wurde am Ende eines Feldwegs die schwarz-weiße Katzen-Dame entdeckt.

Die Fellnase war ganz offensichtlich ausgesetzt worden und versteckte sich bei Schnee und Eiseskälte unter einem Holzhaufen.

In ihrer Nähe wurden ein Katzentragekorb, etwas Trockenfutter und eine Decke gefunden.

"Als würde ein bisschen Alibi-Zubehör irgendetwas daran ändern, dass man ein wehrloses Tier bewusst seinem Schicksal überlässt", so das Salzwedeler Tierheim.

Als wäre das alles nicht schlimm genug: Die ältere Kieze, die die Tierpfleger liebevoll "Elva" nennen, ist schwer krank und leidet unter neurologischen Problemen.