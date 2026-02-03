Schwerkranke Katzen-Dame Elva bei Eiseskälte ausgesetzt: "Sie wurde entsorgt!"
Brietz - Unbegreiflich! Am Freitag wurde im Norden von Sachsen-Anhalt eine ausgesetzte Katze entdeckt - sie ist schwer krank und hatte nichts außer etwas Futter, einem Körbchen und einer Decke.
"Diese Katze wurde nicht abgegeben. Sie wurde entsorgt. Und genau das macht uns wütend", schreibt der Allgemeine Tierhilfsdienst e.V. auf Facebook.
Im Salzwedeler Ortsteil Brietz wurde am Ende eines Feldwegs die schwarz-weiße Katzen-Dame entdeckt.
Die Fellnase war ganz offensichtlich ausgesetzt worden und versteckte sich bei Schnee und Eiseskälte unter einem Holzhaufen.
In ihrer Nähe wurden ein Katzentragekorb, etwas Trockenfutter und eine Decke gefunden.
"Als würde ein bisschen Alibi-Zubehör irgendetwas daran ändern, dass man ein wehrloses Tier bewusst seinem Schicksal überlässt", so das Salzwedeler Tierheim.
Als wäre das alles nicht schlimm genug: Die ältere Kieze, die die Tierpfleger liebevoll "Elva" nennen, ist schwer krank und leidet unter neurologischen Problemen.
Besitzerin von Katzen-Oma Elva wurde gefunden
Ohne die sofortige Hilfe des Tierheims hätte die kleine Elva vermutlich nicht lange überlebt. "Wer sie dort zurückgelassen hat, muss gewusst haben, dass sie keine Chance haben würde."
Glücklicherweise konnte der schwarz-weiße Schnurrer in den vergangenen Tagen Wärme und tierärztliche Versorgung genießen - während ihre Finder fieberhaft nach den Tätern suchten.
Auf Facebook wurde der Beitrag hunderte Male kommentiert und geteilt.
In einem Update vom Montag verrät der Tierschutzverein, dass inzwischen die Halterin von Elva ausfindig gemacht werden konnte - sie sei demnach aber nicht diejenige gewesen, die sie ausgesetzt hatte.
Der Allgemeine Tierhilfsdienst e.V. bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach Elvas Besitzern geholfen haben. Sie wollen derzeit aber keine näheren Angaben machen, bis alles geklärt werden konnte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V.