Hund mit Abschiedsbrief im fremden Garten zurückgelassen: "Bitte passen Sie gut auf sie auf"

Hartsville (USA) - Ein verängstigter Hund , ein fremder Garten und ein handgeschriebener Zettel, der selbst erfahrene Tierheimmitarbeiter schlucken ließ.

Die Hündin Queeni wurde auf einem fremden Grundstück ausgesetzt und allein zurückgelassen. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Darlington County Humane Society

Die Geschichte der Fellnase Queeni geht unter die Haut - und das wussten auch ihre Retter. Auf Facebook teilte das Tierheim Darlington County Humane Society einen Beitrag, der das grausame Schicksal des Vierbeiners schilderte.

Die Hündin wurde offenbar frühmorgens im Garten eines Unbekannten in Hartsville (USA) ausgesetzt. An ihrem Halsband hing lediglich ein kleiner Brief. In diesem erklärte ihr Besitzer, warum er diesen grausamen Schritt ging.

"Hallo. Es tut mir leid, dass ich Queeni heute Morgen in Ihrem Garten zurücklassen musste, aber ich kann mich nicht mehr um sie kümmern", schrieb der einstige Hundebesitzer.

Des Weiteren bat er, dass sich jemand gut um die Fellnase kümmern solle. "Bitte passen Sie gut auf sie auf. Sie ist lieb im Haus, liebt den Garten, ihren Plastikknochen und mit Menschen fernzusehen", ergänzte Queenis Besitzer in dem handgeschriebenen Brief.

Die Hündin sei bislang weder an kleine Kinder noch an andere Vierbeiner gewöhnt worden. Dennoch bat er um eine ganz wichtige Sache: "Bitte kümmern Sie sich gut um sie".