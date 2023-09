Schwangere ist zu Tränen gerührt, als sie sieht, wie ein Orang-Utan auf ihren Bauch reagiert

Intensiv presst der Orang-Utan seinen Körper an die Glasscheibe, die beide trennt. © Reddit/Screenshot/u/philipek

Charlie steht plötzlich auf, um seinen Körper so dicht wie möglich an die Scheibe zu pressen. Auch die werdende Mutter geht ganz nahe ans Glas heran.

"Ich hatte ein breites Grinsen im Gesicht, als ich diese Interaktion filmte, während die Augen meiner Frau hinter ihrer Sonnenbrille tränten", erzählte Stachowiak. Ihnen sei kurz vor der Begegnung klar gewesen, dass Charlie auf die körpersprachlichen Signale seiner Frau reagiert habe.

"Während wir darauf warteten, dass wir an die Reihe kamen, reagierte er auf niemand anderen, weshalb wir uns sicherlich fragten, ob das an der Schwangerschaft oder an etwas anderem lag", so der Asiate.



In jedem Fall hätten sie beide so etwas noch nie gesehen. Charlie müsse eine sehr sensible Seele sein, so Stachowiaks Einschätzung.

Damit dürfte er richtig liegen. Denn der Orang-Utan ist inzwischen ein Wiederholungstäter. Vor einer Weile hat er nämlich sehr ähnlich auf eine andere Schwangere reagiert.