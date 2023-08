Wie süß sind die denn? Familie findet wuselige Überraschung in Badezimmerschrank

München - Wie unfassbar süß sind die Kleinen denn bitte? Aus Waschlappen hat ein Siebenschläfer-Weibchen ein Nest für ihre acht Jungen gebaut - und zwar in einer Schublade eines Badezimmerschrankes einer Familie in München .

Wie schnell können Herzen erobert werden? Acht zuckersüße Babys in einem Nest aus Waschlappen zeigen es. © Sabine Gallenberger/Wildtierwaisen-Schutz e.V./dpa

Die Familie habe ein Piepsen aus der Schublade gehört und nach eigenen Angaben zur Sicherheit danach die Feuerwehr gerufen, berichtete eine Sprecherin der Wildtierwaisen-Schutzstation.

Ein Feuerwehrmann soll die zuckersüßen Tiere schließlich entdeckt und in einer Katzenbox in die Schutzstation gebracht haben. Wie genau die Siebenschläfer-Mama überhaupt den Weg in den Badezimmerschrank gefunden hatte, ist unklar.

In der Schutzstation haben sich die Tiere laut Sprecherin in den vergangenen drei Wochen seit der Rettung in einem Käfig bestens entwickelt.

Während sie anfangs noch nackt gewesen seien und die Augen geschlossen gehabt hätten, wuselten sie inzwischen kräftig umher. Die Mutter verteidige ihren Nachwuchs dabei jederzeit "wie eine Löwin".

Nun sucht die Auffangstation bereits einen Platz, an dem die geschützten Tiere ausgewildert werden können.