Stachelball verstopft Abflussrohr, doch eine Grillzange bringt Licht ins Dunkle

Ein Stachelball steckte in einem Abflussrohr fest. © Facebook/East Sussex WRAS

Wie die Tierschutzorganisation East Sussex WRAS bei Facebook bekannt gab, blieb ein zusammengerollter Igel in einem Abflussrohr stecken, von dem die Abdeckung fehlte. Ohne fremde Hilfe kam er da nicht mehr raus. Einfach herausziehen war nicht möglich.

Der hinzugerufene Igel-Experte Nathan und der Hausbesitzer waren also dazu gezwungen, einen Plan zu schmieden, um den verunfallten Insektenfresser wieder aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Eine umfunktionierte Grillzange und eine daran befestigte Schnur brachten das gewünschte Ergebnis! Mittels etwas Geschick und dem selbstgebastelten Werkzeug gelang es so das kleine Säugetier in Not aus dem Rohr zu bergen.

"Als sie in unserem Zentrum ankam, war sie sehr nass und kalt und hatte verständlicherweise keine Lust, sich zu entspannen", heißt es in dem Beitrag der Rettungskräfte.