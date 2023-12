Starthilfe für Santas Rudolph? Hubschrauber lässt Hirsche fliegen

Der Hubschrauber schwingt sich für den Wildtier-Einsatz in die Lüfte. © Facebook/Utah Division of Wildlife Resources

Die Wildschützer von Utah Division of Wildlife Resources veröffentlichten kürzlich ein paar ungewöhnliche Aufnahmen bei Facebook und stellten zugleich klar: "Das sind nicht die fliegenden Rentiere des Weihnachtsmanns!"

Im Video ist zu sehen, wie drei Waldbewohner an der Unterseite eines Hubschraubers hängen und nach einem Ausflug in schwindelerregender Höhe wieder am Boden abgesetzt werden.

Der aufsehenerregende Einsatz hat dabei einen rein wissenschaftlichen Hintergrund. Die Hirsche werden laut Beitrag jeden Winter von Biologen gefangen und mit GPS-Halsbändern versehen.

Insgesamt 1200 Wiederkäuer im gesamten Bundesstaat werden außerdem an einen Ort gebracht, wo ihr Wohlergehen überprüft wird - manchmal auch per Helikopter.

Später werden die Huftiere jedoch wieder auf ihren Stelzen in freie Wildbahn entlassen.