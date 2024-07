Streamerin freut sich auf saftigen Leckerbissen, dann schlägt die pure Fresswut zu

Doch "Keth", um sie bei der Kurzform zu nennen, konnte auch dort nicht gänzlich auf ihre große Leidenschaft verzichten und so stand auch in ihrer Freizeit ein Livestream für ihre immerhin knapp 78.000 Twitch -Follower auf dem Programm. Die sollten daraufhin auch einiges zu sehen bekommen.

Was käme da gelegener als eine scheinbar entspannte Urlaubsreise ins wunderschöne Venedig?

Wenn die junge JustKeth auf Sendung geht, ist die gebürtige Thailänderin mit französischem Vater ganz in ihrem Element.

Die pure Fresswut: Gleich mehrere Möwen fielen ohne Rücksicht auf Verluste über das Sandwich der geschockten Influencerin (links im Bild) her. © Screenshot/X/FearedBuck

Der kurze Clip, der Anfang Juli auf "X" die Runde machte und für reichlich Erheiterung in den sozialen Medien sorgte, zeigte die beliebte Influencerin in zunächst lockerer Atmosphäre in der Nähe eines Gewässers sitzend.

Offenbar von großen Heißhungergefühlen überkommen, wollte die junge Frau gerade in ein prall belegtes Sandwich beißen, als sich direkt über ihr großes Unheil zusammenbraute.

Gefräßige Möwen stürzten auf sie herab und hatten es sofort auf den bunten Leckerbissen der Thailänderin abgesehen.

Dann ein lauter Schrei! Die völlig perplexe Streamerin, die daraufhin sofort schützend in sich zusammensackte, hatte offenbar im Traum nicht mit einem hinterlistigen Angriff aus der Luft gerechnet.