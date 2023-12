Süße Staffordshire-Welpen suchen Zweibeiner: Doch Obacht!

Sowohl weibliche als auch männliche Staffordshire-Welpen aus dem Berliner Tierheim suchen ein Zuhause. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Zurzeit leben die menschenbezogenen, erst zwei Monate jungen Mischlinge in einer externen Pflegestelle und lernen dort schon einiges kennen.

So putzig die Hunde auch sind, so wichtig ist es jedoch, dass sie von Menschen adoptiert werden, die sich darüber im Klaren sind, dass die Süßen vor allem zu Beginn ihres jungen Lebens viel Zeit und Geduld in Anspruch nehmen werden.

Ihren Tierpflegern zufolge hat die Rasselbande welpentypisch viel Energie und will das Hunde-Einmaleins von Grund auf erlernen.

Am Anfang brauchen die süßen Welpen eine Vollzeitbetreuung.