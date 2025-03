Süßer Hund zu zierlich für Kleinkinder: Aber vielleicht ist Karlchen perfekt für Dich?

Berlin - Karlchen ist erst ein Jahr alt und bereits in einer Pflegefamilie gelandet. Dort kann der kleine Hund jedoch nicht länger bleiben. Ob der zierliche Prager Rattler sein Glück finden wird?

Hund Karlchen (1) lebt bei einer Pflegefamilie und sucht nach einem Zuhause für immer. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Seiner Rasse entsprechend ist Karlchen klein und bringt gerade einmal drei Kilogramm auf die Waage. Er ist neugierig, voller Energie und Bewegungsdrang.

Prager Rattler sind sehr anhänglich. So ist auch Karlchen am liebsten jederzeit ganz nah bei seiner Bezugsperson. Er mag es, mit seinem Menschen zu spielen, auf dem Sofa zu kuscheln und spazieren zu gehen, so seine Pflegemama.

Fremden gegenüber hingegen ist Karlchen sehr scheu. Die meisten Menschen sind ihm zunächst unheimlich, und er möchte nicht von ihnen angesprochen oder bedrängt werden. Denn ansonsten reagiert Karlchen beinahe panisch und verkriecht sich, knurrt oder bellt sehr laut.

Frauen gegenüber hat der kleine Kerl jedoch weniger Furcht und lässt sich gern mit Leckerlis locken.