Tier läuft stundenlang im Kreis: Dann entdeckt Frau den Grund

Mount Dora (Florida/USA) - Ein bizarres Schauspiel hat sich diese Woche in Florida abgespielt. Auf dem Gehweg einer Klinik lief ein Opossum stundenlang im Kreis. Krankenhausleiterin Monica entdeckte das Tier auf ihrem Weg zur Arbeit, rief schließlich bei "Little Bit Wildlife Rescue" an.