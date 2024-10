Tierheim stoppt Aufnahme wegen gefährlichen Virus: "Schlimmste Vermutung bestätigt!"

Einige Katzen, die zuletzt im Tierheim Dellbrück aufgenommen wurden, sind am gefährlichen Parvovirose-Virus erkrankt. Aktuell gilt für Katzen deswegen ein Aufnahmestopp in der Einrichtung. (Archivbild) © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Den Vorfall hat das Tierheim in Köln selbst auf seiner Homepage bestätigt. Insgesamt sieben Katzen mussten wegen des sogenannten Parvovirose-Virus in eine Tierklinik und in sofortige Quarantäne gebracht werden.

Parvovirose ist auch als "Katzenseuche" bekannt und für die Fellknäuel eine potenziell lebensbedrohliche Krankheit. Sie befällt vor allem Jungtiere oder ungeimpfte Katzen. Das Virus wird entweder durch infizierten Katzen-Kot oder durch kontaminiertes Futter oder Spielzeug übertragen.

Im Fall der in Köln infizierten Tiere äußert sich die Krankheit durch Durchfall und Erbrechen. Das Tierheim sprach von der "schlimmsten Vermutung, die sich durch entsprechende Schnelltests bestätigt hat". Die Katzen waren vergangene Woche aus einer Sicherstellung ins Tierheim gekommen. Die ersten Symptome zeigten sich jedoch erst einen Tag später.

Das Tierheim zog deswegen rasch Konsequenzen und verhängte den Aufnahmestopp. Wie lange dieser aufrechterhalten bleibt, ist noch unklar.

Fest steht: Die aktuelle Katzenseuche betrifft nicht nur das Tierheim in Dellbrück. Auch andere Regionen wie etwa Aachen hatten schon ähnliche Fälle gemeldet.