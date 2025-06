Tierheim schlägt Alarm! Mehr als 20 Katzen aus Horror-Haus gerettet

Köln - Eine Überraschung der tierunfreundlichen Art haben Retter aus dem Tierheim Dellbrück in einem Horror-Haus erlebt. Im Mittelpunkt: mehr als 20 sich selbst überlassene Katzen!

Alles in Kürze

Eine der kleinsten geretteten Kätzchen ist völlig krank. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Aufgrund der Tatsache, dass anfangs nur von einigen wenigen Katzen die Rede war, machten sich Mitarbeitende des Tierheims vor Kurzem auf den Weg ins Haus einer überforderten Katzenbesitzerin.

Mit wie viel Chaos sie konfrontiert werden würden - "das übertraf unsere kühnsten Erwartungen".

Denn: Das Haus einer Frau war von den Tieren in Besitz genommen und völlig auf den Kopf gestellt worden. "Die Möbel waren zerstört, die Katzenklos überfüllt und ein beißender Geruch hing in der Luft. In allen Ecken saßen absolut verängstigte Tiere."

Gerade einmal vier verstörte kleine Kätzchen schafften es bei der ersten Rettungsaktion mit ins Tierheim. Deutlich erfolgreicher der zweite Anlauf: Sage und schreibe 19 weitere Katzen wurden befreit und zunächst im Tierheim untergebracht.