Tierheim trauert um langjährigen Bewohner: Hund Micky ist tot
Köln - Nach sechs Jahren erfolgloser Suche nach einem neuen Zuhause musste sich das Tierheim Dellbrück am Wochenende tragischerweise von einem seiner süßesten Bewohner verabschieden.
Mit einem Schwarz-Weiß-Foto und jeder Menge Emotionen in den Zeilen haben die Tierretter am Dienstagnachmittag Abschied von Hund Micky genommen.
"Wir sind sehr traurig, denn unser Micky ist am Wochenende im Alter von 15 Jahren in den Hundehimmel umgezogen", heißt es eingangs des rührenden Beitrags.
Trotz der Tatsache, dass es sich bei Micky um einen ziemlichen Eigenbrötler gehandelt habe, hätte man ihm von Herzen gewünscht, ein geeignetes Zuhause zu finden. "Sechs lange Jahre war er bei uns und es ist schlimm, dass er in all der Zeit kein Zuhause fand", fassen die Tierretter nüchtern zusammen.
Auch wenn er nicht mit allen Artgenossen und menschlichen Zweibeinern Freundschaft geschlossen hatte, vermissen seine ehrenamtlichen Gassigänger - die Micky mit der Zeit tief ins Herz geschlossen hatten - die Fellnase an jeder Ecke.
Micky sechs Jahre vermittlungslos im Tierheim
Vier von ihnen kommen im neuesten Posting zu Wort: Thomas, Gudrun, Verena und Gerd. Alle von ihnen hätten Micky zu Lebzeiten die schönste Zeit des Tages beschert und Sorgen um seine Krankheiten vergessen gemacht.
"Er war ein Kämpfer. Von seinen Krankheiten ließ er sich nicht unterkriegen. Er hatte Freude am Leben und am Spazierengehen, wobei das eine oder andere Leckerchen nicht fehlen durfte", erinnert sich Thomas an die gemeinsame Zeit. Auch Gudrun denkt bei Micky an einen liebenswerten Hund zurück, der "dankbar für kleine Zuwendungen, Streicheleinheiten und natürlich Leckerlis war, während er gemütlich mit uns den Block umrundete".
Um den Finger gewickelt worden sind auch Verena und Gerd. "Micky konnte sehr charmant um ein Leckerchen bitten" und "Er war ein sehr lieber und verschmuster Hund und gab gerne Pfötchen. Zumindest mir gegenüber. Schade, dass er nie vermittelt werden konnte", heißt es abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück