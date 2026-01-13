Tierheim trauert um langjährigen Bewohner: Hund Micky ist tot

Köln - Nach sechs Jahren erfolgloser Suche nach einem neuen Zuhause musste sich das Tierheim Dellbrück am Wochenende tragischerweise von einem seiner süßesten Bewohner verabschieden.

Anfang des Vorjahres suchte das Tierheim Dellbrück ein letztes Mal nach einem neuen Zuhause für Micky. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit einem Schwarz-Weiß-Foto und jeder Menge Emotionen in den Zeilen haben die Tierretter am Dienstagnachmittag Abschied von Hund Micky genommen.

"Wir sind sehr traurig, denn unser Micky ist am Wochenende im Alter von 15 Jahren in den Hundehimmel umgezogen", heißt es eingangs des rührenden Beitrags.

Trotz der Tatsache, dass es sich bei Micky um einen ziemlichen Eigenbrötler gehandelt habe, hätte man ihm von Herzen gewünscht, ein geeignetes Zuhause zu finden. "Sechs lange Jahre war er bei uns und es ist schlimm, dass er in all der Zeit kein Zuhause fand", fassen die Tierretter nüchtern zusammen.

Auch wenn er nicht mit allen Artgenossen und menschlichen Zweibeinern Freundschaft geschlossen hatte, vermissen seine ehrenamtlichen Gassigänger - die Micky mit der Zeit tief ins Herz geschlossen hatten - die Fellnase an jeder Ecke.