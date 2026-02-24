Kollegen vermuten Einbrecher im Büro: Dann schaut dieser Kerl aus dem Papierkorb
Cincinnati (USA) - Die Mitarbeiter eines lokalen Nachrichtensenders in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) wussten, dass sie in ihren Redaktionsräumen seit einigen Tagen nicht alleine waren. Wer ihnen heimlich Gesellschaft leistete, hatten sie bis zum Montag nicht auf dem Schirm. Mittlerweile herrscht Klarheit, wer der neue "Kollege" ist.
"Wir vermuteten, dass jemand bei Local 12 eingebrochen war und heimlich im Sender lebte, um dem brutal kalten Winterwetter zu entkommen. Jetzt haben wir die Identität des Täters", schrieb Chefmeteorologe John Gumm bei X.
Außerdem teilte Gumm ein süßes Video. Es zeigt einen Waschbären, der sich zum Zeitpunkt der Aufnahme an einem Papierkorb des Newsrooms zu schaffen machte.
Kollegen des Wettermannes hatten den haarigen Eindringling laut New York Post während einer Nachtschicht auf frischer Tat ertappt.
Der kleine Kerl steckte immer wieder seinen Kopf in den Mülleimer, durchwühlte ihn mit seiner rechten Pfote und schaute zwischendurch direkt in Richtung Kamera. Als der Papierkorb kurz vor dem Umkippen war, sprang der Waschbär heraus und machte sich aus dem Staub.
Süßes Video zeigt den Waschbären im Mülleimer
Meteorologe Gumm ergänzte scherzhaft, dass entsprechende Behörden informiert worden seien, um den Einbrecher dingfest zu machen. Ob der Waschbär inzwischen selbstständig den Weg aus dem Gebäude des TV-Senders gefunden hat oder er es sich noch im Warmen gemütlich macht, ist nicht bekannt.
Nachrichtensprecherin Meghan Mongillo scherzte derweil auf ihrem Facebook-Kanal, dass der neue Mitarbeiter mithelfen könne, die täglichen News auf Sendung zu bringen. Ein X-User kommentierte unter Gumms Beitrag, dass der Waschbär einen Mitarbeiterausweis und eine Schüssel Kirschen zum Knabbern bekommen solle.
Erst im Dezember des vergangenen Jahres sorgte ein Artgenosse in einem Spirituosen-Laden im US-Bundesstaat Virginia für Aufsehen. Dort hinterließ er eine Schneise der Verwüstung. Zahlreiche Schnapsflaschen gingen dabei zu Bruch, das Tier selbst landete am Ende betrunken auf dem Mitarbeiter-Klo.
Titelfoto: Screenshot/X/John Gumm