Kollegen vermuten Einbrecher im Büro: Dann schaut dieser Kerl aus dem Papierkorb

Cincinnati (USA) - Die Mitarbeiter eines lokalen Nachrichtensenders in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) wussten, dass sie in ihren Redaktionsräumen seit einigen Tagen nicht alleine waren. Wer ihnen heimlich Gesellschaft leistete, hatten sie bis zum Montag nicht auf dem Schirm. Mittlerweile herrscht Klarheit, wer der neue "Kollege" ist.

Erwischt! Der kleine Waschbär war gerade dabei, einen Mülleimer zu durchwühlen. © Screenshot/X/John Gumm

"Wir vermuteten, dass jemand bei Local 12 eingebrochen war und heimlich im Sender lebte, um dem brutal kalten Winterwetter zu entkommen. Jetzt haben wir die Identität des Täters", schrieb Chefmeteorologe John Gumm bei X.

Außerdem teilte Gumm ein süßes Video. Es zeigt einen Waschbären, der sich zum Zeitpunkt der Aufnahme an einem Papierkorb des Newsrooms zu schaffen machte.

Kollegen des Wettermannes hatten den haarigen Eindringling laut New York Post während einer Nachtschicht auf frischer Tat ertappt.

Der kleine Kerl steckte immer wieder seinen Kopf in den Mülleimer, durchwühlte ihn mit seiner rechten Pfote und schaute zwischendurch direkt in Richtung Kamera. Als der Papierkorb kurz vor dem Umkippen war, sprang der Waschbär heraus und machte sich aus dem Staub.