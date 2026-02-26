Katze Momo stürzt von Balkon, dann ändert sich ihr komplettes Leben
Bergheim - Diese Lebensgeschichte hat es in sich! Katze Momo hätte wirklich allen Grund, sauer auf jeden Zweibeiner zu sein, der ihr vor die Nase kommt - und das alles wegen der Folgen eines dramatischen Unfalls.
Mit Emotionen, Kopfschütteln und Leid im Gepäck haben am Mittwochabend die Tierretter aus dem Tierheim Bergheim von Momo erzählt.
Direkt zum Start des Beitrags wird klar: Das arme Kätzchen hat eine furchtbare Vergangenheit hinter sich. "Bei ihren ursprünglichen Besitzern fiel die arme Katze aus dem dritten Stock und landete auf einer Feuerschale", heißt es im Beitrag.
Untersuchungen sollen die Ex-Besitzer der Fellnase strikt abgelehnt haben. Weil Momo nach dem Unfall zudem täglich die Blase entleert werden musste, verschenkten sie ihr Haustier, ohne mit der Wimper zu zucken, über eBay Kleinanzeigen. "Und das unter Vortäuschung falscher Tatsachen, denn angeblich verlor sie nur 'ein wenig Urin'", schreibt das Tierheim.
Tatsächlich war die Ursache dahinter eine viel schlimmere: Momo war seit dem Sturz gelähmt.
Tierheim Bergheim sucht schönes Zuhause für Katze Momo
Scheinbar, so vermuten es die Tierretter, sei Momo von da an nur noch eine Last gewesen.
Trotz einer Vermittlung in die Hände lieber und tierfreundlicher Leute ist Momo zurück im Tierheim. "Sie versuchten viel, waren aber mit der medizinischen Versorgung überfordert. Schließlich baten sie uns um Hilfe, und wir übernahmen Momo."
An der Seite ihrer hilfsbereiten Pflegenden lässt sich Momo bis zu dreimal täglich die Blase in Richtung Harnröhre ausmassieren, um folgenschwere Probleme zu verhindern. "Momo lässt sich das sehr gut gefallen, ist ganz geduldig und schnurrt sogar dabei. Es ist wirklich kein großes Ding."
Für die Zukunft soll Momo samt verschmustem Charakter gerne wieder in ein liebevolles Umfeld vermittelt werden. Das Perfect Match wären "Menschen, die sich ihre notwendige Behandlung zutrauen. (...) Vielleicht gibt es ja Katzenfreunde, die mit dieser Methode vertraut sind oder bereit sind, es zu lernen?"
Die ehemaligen Besitzer scheint es nach Auffassung des Tierheims derweil nicht die Bohne zu interessieren, wie es Momo mittlerweile geht. "Diese nahmen lediglich zur Kenntnis, dass ihre Katze bei uns ist, und haben nicht einmal gefragt, wie es ihr geht."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim