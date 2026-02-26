Katze Momo stürzt von Balkon, dann ändert sich ihr komplettes Leben

Katze Momo aus dem Tierheim Bergheim hat eine dramatische Lebensgeschichte und will schon bald einfach nur "nach Hause kommen".

Von Maurice Hossinger

Bergheim - Diese Lebensgeschichte hat es in sich! Katze Momo hätte wirklich allen Grund, sauer auf jeden Zweibeiner zu sein, der ihr vor die Nase kommt - und das alles wegen der Folgen eines dramatischen Unfalls.

Aus dem Tierheim Bergheim will Katze Momo schon bald zurück ins Leben von lieben hilfsbereiten Menschen ziehen. © Homepage/Tierheim Bergheim Mit Emotionen, Kopfschütteln und Leid im Gepäck haben am Mittwochabend die Tierretter aus dem Tierheim Bergheim von Momo erzählt. Direkt zum Start des Beitrags wird klar: Das arme Kätzchen hat eine furchtbare Vergangenheit hinter sich. "Bei ihren ursprünglichen Besitzern fiel die arme Katze aus dem dritten Stock und landete auf einer Feuerschale", heißt es im Beitrag. Untersuchungen sollen die Ex-Besitzer der Fellnase strikt abgelehnt haben. Weil Momo nach dem Unfall zudem täglich die Blase entleert werden musste, verschenkten sie ihr Haustier, ohne mit der Wimper zu zucken, über eBay Kleinanzeigen. "Und das unter Vortäuschung falscher Tatsachen, denn angeblich verlor sie nur 'ein wenig Urin'", schreibt das Tierheim. Tatsächlich war die Ursache dahinter eine viel schlimmere: Momo war seit dem Sturz gelähmt.

Tierheim Bergheim sucht schönes Zuhause für Katze Momo