Tierheim über Abgabegrund empört: Gibt es für süßen Rudi noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Der kleine Shih-Tzu-Mix Rudi landete erst vor Kurzem im Frankfurter Tierheim. Die Gründe dafür sind erschreckend.

Shih-Tzu-Rüde Rudi ist am 30. März 2021 geboren und damit gerade einmal drei Jahre alt. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

"Wieder einmal zeigt sich, dass man für Haustiere Zeit benötigt", heißt in der Meldung des Frankfurter Tierasyls - welch Wunder, möchte man am liebsten hinzufügen.

Und aus eben jenen zeitlichen Gründen wurde Rudi einfach ins Tierheim abgeschoben. Dort versuchen die Pfleger nun ein neues Zuhause für den niedlichen Vierbeiner zu finden und erinnern daran, dass kleine Hunde logischerweise ebenso viele Bedürfnisse haben wie ihre großen Artgenossen.

Doch jetzt zu Rudi, der für sein Schlamassel, in dem er inzwischen sitzt, am wenigsten etwas kann.

Rudi ist ein Hund, der erst einmal etwas Zeit benötigt, um mit fremden Menschen warmzuwerden. Aber wer ihm diese Anlaufzeit gewährt, wird mit seiner Zuneigung belohnt.

Hat er Vertrauen gefasst, zeigt er sich anhänglich, verspielt und offen. Das Tierheim betont, wie wichtig es ist, Rudi in der Kennenlern- und Eingewöhnungsphase nicht zu bedrängen, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, sich in seinem Tempo an die neuen Umstände heranzutasten.