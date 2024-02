Tierheim wütet nach neuer Einlieferung! Diese Katze ist daran schuld

Für die kleine Dana dürfte sich ab sofort alles zum Guten wenden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Dass die fleißigen Mitarbeitender in einem der größten Tierheime Deutschlands regelmäßig mit kuriosen und herzlosen Geschichten konfrontiert werden, ist kein Geheimnis.

Am heutigen Mittwoch scheint sich die Lage im Kölner Osten jedoch zugespitzt zu haben. Grund dafür ist die neue Untermieterin Dana.

Dabei kann die süße Katze so gar nichts für ihr Erscheinen. Sauer ist sie nach Angaben ihrer Kurzzeit-Vermieter allerdings trotzdem. "Dana ist sauer. Stinksauer. Das wären wir auch an ihrer Stelle", gab das Tierheim in einem kurzen und knappen Post bekannt.

Ohne mit der Wimper zu zucken, soll ihr Besitzer sie eiskalt im Kölner Stadtteil Kalk ausgesetzt haben.