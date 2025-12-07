Tierischer Feuerwehr-Einsatz: Waschbär steckt im Schornstein fest
Burg - Am Nikolaustag steckte im Jerichower Land jemand im Schornstein fest: Es war aber nicht der Weihnachtsmann, sondern ein pelziger Besucher.
Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ein.
Ein Waschbär steckte kopfüber in dem Schornstein eines Einfamilienhauses in Burg bei Magdeburg fest.
Die Einsatzkräfte alarmierten daraufhin zur Unterstützung den Stadtjäger, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Burg auf Facebook.
Gerade als der Fachmann mit einem Kescher den pelzigen Racker einfangen wollte, wurde es dem Waschbären allem Anschein nach zu heikel.
Er zog seinen Kopf selbstständig aus dem Schornstein und rannte davon.
"Dass der Waschbär offenbar nur seinen Kopf wärmen wollte, auf die Idee kam im Vorfeld niemand von uns", schreiben die Kameraden abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Freiwillige Feuerwehr Burg