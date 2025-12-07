Tierischer Feuerwehr-Einsatz: Waschbär steckt im Schornstein fest

Burg - Am Nikolaustag steckte im Jerichower Land jemand im Schornstein fest: Es war aber nicht der Weihnachtsmann, sondern ein pelziger Besucher.

In Burg steckte ein Waschbär im Schornstein fest. © Freiwillige Feuerwehr Burg

Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ein.

Ein Waschbär steckte kopfüber in dem Schornstein eines Einfamilienhauses in Burg bei Magdeburg fest.

Die Einsatzkräfte alarmierten daraufhin zur Unterstützung den Stadtjäger, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Burg auf Facebook.

Gerade als der Fachmann mit einem Kescher den pelzigen Racker einfangen wollte, wurde es dem Waschbären allem Anschein nach zu heikel.

Er zog seinen Kopf selbstständig aus dem Schornstein und rannte davon.