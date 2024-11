Tierliebe extrem: Berliner Petfluencer begeistert mit Hündin Ninja

Doch die Bedürfnisse von seinem tierischen Schützling stehen für Dominik an erster Stelle. Seine letzte Partnerschaft musste er beenden, weil seine neue Liebe kein Hundefreund war, wie er in der Doku erzählte.

Gemeinsam macht das Duo leidenschaftlich gern Parcours. © Screenshot/Instagram/parkour.ninja (Bildmontage)

Mit vier Jahren wurde entdeckt, dass Dominik von Geburt an auf einem Auge blind ist. Doch das hielt ihn nicht davon ab, sich als einer der präzisesten Parcoursathleten in Deutschland zu etablieren, wie er stolz berichtete.

Die sportlichen Aktivitäten des Mensch-Tier-Duos nehmen mehrere Stunden in Anspruch und sind ein fester Bestandteil von Dominik und Ninjas Alltag.

Seinen tierischen Liebling entdeckte Dominik auf "Ebay Kleinanzeigen". Mit nur sechs Wochen hielt die kleine Ninja dann bei ihm Einzug und ist seit dem aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken.

Obwohl Dominik vor Ninja keine Erfahrung mit Hunden hatte, hatte er klare Vorstellungen davon, was der Border Collie "abliefern" sollte. Von dieser Vision motiviert, wurde das Dreamteam sogar bei den "German Petfluencer Awards" in mehreren Kategorien nominiert.

Mit der Auszeichnung "Videocreator des Jahres" wurde ihre tägliche Arbeit gewürdigt. In einer Welt, in der Tiere oft als bloße Haustiere betrachtet werden, zeigt Dominik mit Ninja, dass sie viel mehr sind: treue Weggefährten, Tröster in der Not und beste Freunde.

