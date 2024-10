Tierliebe extrem! Frau fliegt um die halbe Welt für Zwergflusspferd-Baby

Thailand - Mehrere Tage Reisezeit und Tausende von Dollar investierte eine New Yorkerin, nur um einen niedlichen TikTok -Trend live zu erleben.

Molly Swindall (30) reiste für das süße Tierbaby Moo Deng um die halbe Welt. © Screenshot/TikTok/@1989vinyl

Molly Swindall (30) verliebte sich zu Beginn des Internet-Ruhms in das Zwergflusspferd-Baby "Moo Deng".

Dieses wurde über Nacht zur viralen Sensation, als ihre Pfleger im Khao Kheow Open Zoo, Thailand, ihrem Geburtsort, begannen, die lustigen Momente des Nilpferds in kurzen Clips zu posten.

"Ich bin absolut verliebt in diese glänzende, saftige Kartoffel", sagte die 30-jährige Swindall der New York Post.

Ihre erste Reise zu dem niedlichen Tier trat sie am 2. Oktober an – insgesamt 21 Stunden war sie unterwegs, davon 18,5 Stunden im Flugzeug, und das alles nur, um gerade einmal 30 Stunden in Thailand zu verbringen.

Dieser Trip kostete sie rund 1100 Dollar (ca. 1020 Euro). Sie dokumentierte ihre Reise auf TikTok, wo sie natürlich auch Videos von dem süßen Tierbaby postete.