Tierretter entsetzt! Besitzer gibt Babykatzen aus scheinheiligen Gründen ab

Köln - Fünf kleine Neuzugänge und jede Menge innere Wut! So lässt sich die aktuelle Gefühlslage der Tierretter aus dem Tierheim Köln-Dellbrück beschreiben.

Weil eines der Babys zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade bei ihrer Mama war, zeigen sich im neuesten Beitrag des Tierheims nur vier süße Babykatzen. © Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit einem zuckersüßen Schnappschuss und jeder Menge Emotionen zwischen den Zeilen haben sich die Mitarbeitenden am Freitag bei ihren Followern gemeldet.

Im Fokus: Eine Handvoll hilfloser Katzenbabys, die innerhalb von 24 Stunden einen anstrengenden Tapetenwechsel zu verkraften hatten.

"Fünf auf einen Streich! (...) Es war mal wieder eine unglaubliche Geschichte: Erst hatte der Besitzer eine Allergie, einen Tag später war ein Umzug der Abgabegrund", heißt es zum Start des Beitrags.

Weiter heißt es, dass der mutmaßliche Besitzer der Kitten nicht wusste, wer der Papa der Babys sei. Und das, "obwohl die Katzenmama eine Wohnungskatze war", stellt das Tierheim klar.

In gewohnt souveräner und abgeklärter Manier habe man die Situation gelöst - wie schon vorherige Problemfälle: "freundlich lächeln, eine Faust in der Tasche machen und froh sein, dass die Tiere hier sind und nicht sinnlos im Internet weiterverkauft wurden."

Vermittlungsanfragen kann das Tierheim aktuell noch nicht beantworten.