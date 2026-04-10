Schneeweiß und zuckersüß: Ungewöhnlicher Tierheimbewohner sucht neues Zuhause

Leipzig - Das Tierheim Leipzig sucht derzeit nach einem neuen Zuhause für einen ganz besonderen Bewohner. Frettchen Fuchur möchte nicht länger allein sein.

Wie für ein Frettchen typisch sei Fuchur sehr verspielt und aufgeweckt. © Bildmontage: Instagram/tierheimleipzig

"Typisch Frettchen ist Fuchur verspielt, aufgeweckt und unglaublich neugierig", schwärmen die Tierhelfer in einem Beitrag auf Instagram über ihren Schützling.

Genau wie sein Namensgeber, der Glücksdrache Fuchur aus der unendlichen Geschichte, sei auch das süße Frettchen ein ganz bezaubernder Kerl.

Seit er als Fundtier im Leipziger Tierheim untergekommen ist, zeige er sich den Helfern gegenüber sehr freundlich und interessiert, so die Leipziger. "Er liebt es, seine Umgebung zu erkunden, durch Tunnel zu flitzen und sich danach gemütlich in eine Kuschelecke zurückzuziehen", heißt es weiter.