Zurückhaltender Kater sucht Kuschelpartner: Wer kann Werners Herz erobern?

Grimma - Als Fundtier kam Kater Werner beim Tierschutzverein Muldental e.V. unter. Nun sucht er nach einem Freund, bei dem er sich endlich von seiner verletzlichen Seite zeigen kann.

Hinter Werners skeptischem Auftreten verstecke sich ein echter Schmusekater, so die Helfer. © Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.

Zurückgezogen und etwas ängstlich sitzt Werner in seinem neuen Unterschlupf. Als Fundkater kam der circa Dreijährige bei den Helfern des Tierschutzvereins Muldental e.V. unter.

Schnell wurde klar: Das "ist keine Miez, die sofort die Nähe sucht", verraten die Tierfreunde in einem Beitrag auf Facebook.

Dabei habe Werner noch eine ganz andere Seite: "Nach Eingewöhnung wird er laut Aussage der Finder jedoch auch schmusebedürftig", heißt es weiter.

So brauche es lediglich etwas Geduld und jede Menge Zuneigung, um das Eis zu brechen und Werner als den Schmusekater kennenlernen zu dürfen, der er eigentlich ist.

Seit März sei die schöne Europäisch-Kurzhaar-Katze auf der Suche nach einer neuen Familie an ihrer Seite.