Tierretter päppelten Wolf "Bubla" wieder auf: Jetzt ist er in Sachsen auf Brautschau!

Bad Gottleuba/Kraslice - "Bubla" (15 Monate) ist wahrscheinlich der bekannteste Wolf Tschechiens. Pilzsammler fanden ihn Ende September letzten Jahres bei Horní Blatná (Karlsbader Bezirk) - etwa zehn Kilometer von Johanngeorgenstadt entfernt - schwer verletzt am Straßenrand. Gefühlt die ganze Nation nahm Anteil an seiner Genesung. Monatelang galt Bubla als verschollen. Jetzt tauchte er in Bad Gottleuba auf.