Tiger sieht unerwartete Besucher: Seine Reaktion sorgt für mächtig Gelächter

Odense (Dänemark) - Völlig verwirrt: Dieser Tiger versteht die Welt nicht mehr! Denn wen er da sah, war für ihn völlig fremd. Ein Video des lustigen Moments fasziniert so viele.

"Ich habe noch nie einen verwirrteren Tiger gesehen", so die Meinung vieler TikToker.

So wie vor fünf Tagen, da durften nämlich die Königspinguine von Odense endlich in ihr neues Zuhause einziehen. Dabei trafen die kälteliebenden Vögel auf Großkatze Boris, der ein Tiger ist. Entstanden ist ein besonders amüsantes TikTok.

Im Zoo von Odense wird derzeit fleißig renoviert. Für viele Tiere ist das eine ganz besonders stressige Zeit, müssen sie doch ihr gewohntes Umfeld verlassen und in einem Übergangsquartier unterkommen.

"Der Tiger war ziemlich neugierig", erklärte Zoo-Sprecher Danni Larsen dann gegenüber dem Magazin Newsweek . "Normalerweise schert er sich nicht wirklich darum, was außerhalb seines Geheges passiert, aber das hier hat seine Aufmerksamkeit erregt."

Als die fünf Pinguine in einer Transportbox am Tigergehege von ihren Tierpflegerinnen vorbeigeschoben werden, weiß Boris nicht, woran er ist.

Boris ist ein sibirischer Tiger. Diese faszinierenden Großkatzen gelten als die größten Tiger und damit als die größten Katzen überhaupt. Doch sie sind in ihrem Bestand stark gefährdet - Lebensraumverlust, Beutetiermangel und Bejagung durch Wilderer setzten ihnen zu.

Laut aktuellen Daten der Naturschutzorganisation WWF leben heute nur noch 590 Tiere in freier Wildbahn (580 in Russland und zehn in China).

Viele Zoos nehmen an Zuchtprogrammen teil, um diese außergewöhnlichen Tiere für künftige Generationen zu bewahren.