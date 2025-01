Traurige Bulldogge will Tierheim endlich verlassen: Dieses Merkmal hebt Max von anderen ab

Egal, in welchen Menschen sich Max künftig Hals über Kopf verschießen wird: Der kleine Racker ist wieder fit und will noch so einiges erleben.

Wer kann diesem putzigen Vierbeiner schon widerstehen? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Seine Pfleger hat Max während seiner Zeit im Tierheim regelrecht um den Finger gewickelt.

Das will er nun auch mit einem neuen Besitzer. "Du bist so liebenswert und bezaubernd", sind sich die Tierretter aus Bergheim über ihren Bewohner auf vier Pfoten einig.

Ebenso wie die Atem-OP hat Max in seinem Leben auch einen Hodentumor besiegt und schlimme Nasenfalten entfernen lassen. Einzig und allein ein alter Bänderriss muss noch "repariert" werden.

Aber auch das macht den Flitzer - der mit jedem Artgenossen bestens klarkommt - nur noch stärker. Idealerweise kann er es sich in seinem neuen Umfeld in Haus und Garten bequem machen. Max hat keine großen Ansprüche, das tapfere Kerlchen will einfach nur in der Sonne liegen "und Gott 'nen guten Mann sein lassen".

Laut Tierheim wären Menschen mit Erfahrung im Umgang mit Bulldoggen am besten. Gerne darf sich telefonisch unter 022714824124 oder per E-Mail nach Max erkundigt und ein Kennenlernen vereinbart werden.