Trauriges Update zu Mischling Balu: Erst kam er in Klinik, jetzt ist er tot

Erst vor wenigen Tagen stellte das Tierheim in Köln-Dellbrück Notfellchen Balu vor. Inzwischen ist der Mischling im Hundehimmel. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Erst am Sonntag hatten die Mitarbeitenden des Tierheims im Kölner Osten auf das Schicksal von Balu aufmerksam gemacht.

Wegen enorm viel Luft im Bauch, die das Herz des Vierbeiners Tag für Tag nach oben gedrückt hatten, musste der Viszla-Mischling am Wochenende für eine Nacht in der Tierklinik verbringen.

Am heutigen Dienstag teilten die Tierretter schließlich die traurige Nachricht: Balu ist tot.

"Nach einer Nacht in der Klinik ging es ihm besser, aber der Zustand hielt nicht lange an und am Montag mussten wir ihn wieder dorthin bringen. Und dort ist er am Abend plötzlich gestorben. Wir können es immer noch nicht fassen, dass Balu nicht mehr da ist", lautet das traurige Statement des Tierheims.