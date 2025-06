User staunen nicht schlecht, welches Tier diese Frau hier umarmt

"Schon als sie klein war, saß sie in der Kapuze meines Sweatshirts, während ich das Abendessen kochte", erklärte Gore.

In einem Interview mit Newsweek hat Gore nun erklärt, was es mit der Ente auf sich hat. Zusammen mit ihren Kindern und ihrem Mann lebt die 32-Jährige auf einer Farm. Dort haben sie mehrere Enten.

Mehrfach gibt die US-Amerikanerin nach, erklärt ihrer gefiederten Freundin immer wieder, dass sie einkaufen müsse. Am Ende des Clips umarmt sie das Tier trotzdem noch - muss dann über den Moment selbst lachen.

In dem kuriosen Clip, der seit vergangenem Monat 9,6 Millionen Klicks kassiert hat, erweist sich der Vogel als ziemlich hartnäckig. Jedes Mal, wenn Gore die Umarmung lösen will, "klammert" sich die Ente fest.

Alissa Gore lebt laut ihrem Insta-Account ihren Traum. © Instagram/Screenshot/alissacgore

"Als sie zu groß wurde, habe ich angefangen, sie manchmal in eine Babytrage zu setzen", sagte die Vierfachmutter dem US-Magazin.

Normalerweise gelten Enten nicht als sonderlich begeistert, was Kuscheleinheiten betrifft. Das kann auch Gore aus eigener Erfahrung bestätigen: "Sie bleiben nicht gerne lange in unseren Umarmungen."

Wer an dieser Stelle glaubt, dass Enten nur auf den Menschen geprägt sein müssten, um zutraulich zu sein, irrt übrigens. Laut dem "Wildlife Center of Virginia" bedeutet eine solche Prägung gerade nicht, dass die Enten sonderlich freundlich zu ihrem Menschen sein müssten.

Eleanor ist da die glänzende Ausnahme. "Sie ist eine liebenswerte, alberne Ente mit einer so großen Persönlichkeit. Wir alle lieben sie so sehr und lieben es, die Persönlichkeiten unserer Tiere kennenzulernen", so Gore abschließend.