Verblüffung auf Urlaubsinsel: Quallen überschwemmen Badestrand

Port de Sóller (Mallorca/Spanien) - Momentan erleben die badelustigen Besucher eines kleinen Ortes auf Mallorca ihr blaues Wunder. Millionen von kleinen Nesseltierchen wurden quasi über Nacht an den Strand angespült.

Am vergangenen Samstagmorgen staunten die Besucher des Strandes nicht schlecht, als sie die unzähligen Segelquallen fanden. © Screenshot: facebook.com/jakebullit

Wie das "Mallorca Magazin" berichtet, ereignete sich das kuriose Naturspektakel am vergangenen Samstagmorgen in Port de Sóller, einem kleinen Örtchen im Nordwesten der Urlaubsinsel.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein dichter, blauer Teppich aus Miesmuscheln oder Steinen, ist in Wahrheit eine riesige Ansammlung an sogenannten Segelquallen. Anders als einige ihrer Verwandten ist die Segelqualle jedoch kein einzelnes Tier, sondern ein Verbund vieler kleiner Polypen, welche sich zusammengeschlossen haben und jetzt als eine Einheit leben.

Genau diese Tierchen wurden wahrscheinlich durch den starken Wellengang in den vergangenen Tagen an den Strand angespült. Gefahr geht von den kleinen Nesseltieren nicht aus - für Menschen ist ihr Gift völlig ungefährlich. Auch ist es laut Experten nicht unüblich, dass die Tiere um diese Jahreszeit herum angespült werden. Dennoch ruft die Masse der Tiere ein weiteres Problem auf den Plan.

Wenn die Quallen nicht von den Stränden entfernt werden, fangen sie an zu faulen, was neben einem unangenehmen Gestank auch noch Insekten und andere Tiere anlockt.