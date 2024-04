Verfilzter Hund von Straße gerettet und das erste Mal gewaschen: Wie er danach aussieht, verblüfft

Birmingham (England) - Rührend: Ein kleiner Hund wurde von engagierten Tierschützer aus großer Not gerettet und legte eine erstaunliche Transformation hin. Heute ist die süße Fellnase kaum noch wiederzuerkennen.

So sieht Oliver nicht mehr aus. © Facebook/Birmingham Dogs Home

Als man Oliver vor einem Monat bei klirrender Kälte vor einem Tierheim in Wolverhampton fand, hatte die arme Fellnase mit Sicherheit Schlimmes erlebt.

Der kleine Shin-Tzu/Terrier-Mix war völlig verängstigt, sein dunkelbraunes Fell fürchterlich verfilzt. Das arme Tier wog wohl nur noch wenige Kilo. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die süße Fellnase nicht rechtzeitig gerettet worden wäre.

Doch was dann geschah, verblüffte alle. Nach einem mehrstündigen Bad und ebenso langer Fellpflege kam der wahre Oliver zum Vorschein. Sein flauschiges, goldenes Fell und seine freundlichen Augen lassen erahnen, wie sehr die Fellnase leiden musste.

Nun geht es dem scheuen Hund schon so viel besser. Vorher-Nachher-Bilder der erstaunlichen Transformation machen in den sozialen Netzwerken derzeit die Runde und bringen so viele Herzen zum Schmelzen.