Völlig unterernährt und kurz vor dem Tod: Babykatzen-Rettung in letzter Sekunde

Die geretteten Kitten wurden von den Pflegern des Tierschutzes Fulda (Hessen) aufgepäppelt. © Facebook/Tierschutz Fulda und Umgebung e.V.

Von dem dramatischen Vorfall, der sich bereits am 8. Oktober ereignete, berichtete nun der Tierschutz aus dem hessischen Fulda. In einem ausführlichen Facebook-Beitrag schilderten die Tierfreunde, was sich an jenem ereignisreichen Sonntag ereignete.

So erreichte die Pfleger am späten Nachmittag ein Anruf von besorgten Findern, die über drei von der Feuerwehr aus einer Hütte in der Rhön geborgenen Kitten berichteten. Die Anrufer, die sich den Samtpfötchen angenommen hatten, waren mit der Betreuung der Stubentiger jedoch ein Stück weit überfordert, weshalb sie die Tiere noch am darauffolgenden Montag beim Fuldaer Tierschutz abgeben sollten.

Die weiteren Stunden mutierten jedoch schnell zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Am späten Abend klingelte das Telefon der Tierschützer erneut. So hätte sich der Zustand eines der Katzenkinder drastisch verschlechtert, weshalb keine andere Wahl blieb, als die Fellnasen umgehend zur Pflegestelle zu transportieren.

Dort reichte nur ein kurzer Blick in die Transportbox, um zu erkennen, dass die Uhr bereits "fünf vor Zwölf" geschlagen hatte, wie Tanja Rupp vom Tierschutz Fulda sagte. Nach einer angemessenen Portion Aufzuchtmilch wurden die drei Kätzchen erst einmal gewogen, was zu einem weiteren Schock für die Pfleger führte.

Denn mit ihrem Alter von schätzungsweise fünf bis sechs Wochen wogen sie mitunter nur halb so viel, wie sie normalerweise sollten.