Vor 12 Tagen von Schiff gesprungen und vermisst worden: Happy End für Hündin Famke!

Zell an der Mosel - Seit dem 15. März galt Hündin Famke als vermisst, nachdem sie zuvor von dem Schiff ihrer Besitzer auf der Mosel ins Wasser gesprungen war. Nun ist sie nach über einer Woche wieder aufgetaucht.

Endlich ist die süße Cocker-Spaniel-Hündin Famke wieder aufgetaucht. Nach ihrem Sprung in die Mosel ist sie glücklicherweise wohlauf. © Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz/dpa

Bereits am 15. März war Hundedame Famke in Rheinland-Pfalz zwischen Sankt Aldegund (Landkreis Cochem-Zell) und Wintrich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von einem Binnenschiff in die Mosel gesprungen.



Seitdem fehlte von ihr zunächst jede Spur - sogar mit einem Plakat war nach ihr gesucht worden. Darauf hieß es unter anderem: "Trotz des Alters ist sie noch fit, sodass sie es bis ans Ufer geschafft haben kann. Es ist möglich, dass sie nach diesem Erlebnis verängstigt ist."

Nun gab es endlich die erlösende Nachricht!

Die Cocker-Spaniel-Hündin konnte nach insgesamt zwölf Tagen Bibbern und Bangen am gestrigen Mittwochabend gefunden werden, so ein entsprechender Polizeibericht.

Demnach sei sie Campingplatzbesuchern aufgefallen, die Famke auf einer gegenüberliegenden Insel bei Zell an der Mosel (Rheinland-Pfalz) entdeckten und unmittelbar die Wasserschutzpolizei kontaktierten.