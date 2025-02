06.02.2025 19:29 1.824 Was schwimmt da für ein Tier? Antwort bringt so viele zum Staunen!

Was für ein ulkiger Anblick: In einem viralen TikTok-Video schwimmt ein Tier im See, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde.

Von Christian Norm

Garopaba (Brasilien) - Was für ein ulkiger Anblick: In einem viralen TikTok-Video schwimmt ein Tier im See, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde - zumindest hat der Clip inzwischen mehr als sechs Millionen Klicks. Das dürfte auch daran liegen, dass die Schwimmbewegungen eher aussehen wie verzweifelte Versuche, irgendwie über Wasser zu überleben. Ju Vilanova lächelt in die Kamera ihres Freundes. Viele andere Menschen würden jetzt schnell weglaufen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ajudoyoga Die Aufnahme ist im vergangenen Jahr in einem unberührten Waldgebiet im brasilianischen Garopaba entstanden. Ju Vilanova und ihr Freund wagen sich regelmäßig dorthin. Dabei würden viele Menschen einigen der Tiere, die hier leben, nur in einer sicheren Umgebung im Zoo begegnen wollen. Schlangen, Spinnen und Eidechsen sind dort unter anderem zu finden. Dennoch schwärmte Vilanova diese Woche in einem Interview mit The Dodo: "Es ist ein magischer Ort [...], viel Natur, Pfade, Wasserfälle und Tiere aller Art." Tiergeschichten Einsamer Mähnenwolf hat schweren Start ins Leben: Doch der neue Mitbewohner verändert alles Sie und ihr Partner waren gerade auf dem Weg zu einem Wasserfall, als ihnen eine Tarantel über den Weg lief. "Wir waren verzaubert von ihrer Größe und Schönheit", sagte Vilanova. Doch dann ging das Tier plötzlich ins Wasser. Virales TikTok-Video zeigt ulkigen Moment mit der Tarantel Die Spinne war noch an Land, als das Paar sie entdeckte. © TikTok/Screenshot/ajudoyoga Im Video sehen die Bewegungen des Achtbeiners zwar so aus, als würde er versuchen, sich vorm Ertrinken zu retten. Aber Vilanova nahm die Situation ganz anders wahr. "Wir waren erstaunt, wie schnell sie war. Es ist surreal, das zu beschreiben! Es war wirklich wunderschön." Die Tarantel sei auf die andere Seite geschwommen und dann einen Felsen hochgeklettert, erzählte die Brasilianerin. Sie selbst habe nicht gewusst, dass Spinnen auf diese Weise schwimmen können, erklärte die Naturfreundin dem Tiermagazin. Tiergeschichten Für Katze Theodora sind Männer und Hunde tabu: Ob sie dennoch ihren Platz findet? "Ich fühlte mich wie ein glückliches siebenjähriges Kind. Die Verbindung zu den Tieren hier ist sehr stark, als würde man einen Traum leben. Es ist immer voller Überraschungen", so Vilanova. Staunen können auch viele TikTok-User über den kuriosen Clip, der in den vergangenen Wochen mehr als 650.000 Likes eingeheimst hat.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ajudoyoga