Wegen verletzter Katze Mimi: Tierheim stinksauer über Verhalten von Ex-Besitzer

Köln - Eine kleine operierte Katze dient momentan als Beispiel, um Frust und Verzweiflung der Tierretter aus dem Tierheim Dellbrück auszudrücken. Treffen die Worte genau ins Schwarze?

Die kleine verletzte Katze wurde vom Tierarzt jüngst auf Herz und Nieren durchgecheckt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Im Mittelpunkt des neuesten Beitrags im Netz ist Kätzchen Mimi, die sich in diesen Tagen einer kräftezehrenden Operation unterziehen musste.

Der Grund: Die ungeduldige Samtpfote hat sich beim Herumstreunern in der Natur das Bein gebrochen, als sie von "irgendwo heruntergestürzt" ist - von ausgiebiger Unterstützung ihrer Besitzer kann aber nicht die Rede sein.

Und genau die bringen die Mitarbeitenden aktuell zum Kochen. Statt Mimi nämlich zur Seite zu stehen und sie wieder aufzupäppeln, entschieden die sich für einen viel drastischeren Weg.

Nämlich dafür, die verletzte Katze einfach der Tierklinik zu übergeben.

"Die unkastrierte (!) und ungechippte (!) Katze wurde rausgelassen, ist schwer verunfallt, musste operiert werden und die Besitzer haben nichts Besseres zu tun, als ihre Katze der Tierklinik zu übereignen", faucht das Tierheim auf Instagram.