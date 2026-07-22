Dramatischer Notfall in der Nacht: Plötzlich kämpft Hündin Leyla ums Überleben
Köln - Akuter Notfall mitten in der Nacht! Im Netz hat das Tierheim Dellbrück verraten, dass es bei einem der Vierbeiner jüngst um Leben und Tod gegangen ist.
Mit dramatischen Schilderungen und einem emotionalen Video haben sich die Tierretter am Dienstag bei den Fans des Tierheims gemeldet.
Unfreiwillig im Mittelpunkt: Hündin Leyla, die ohnehin schon hart vom Schicksal gebeutelt worden ist.
"Die Arbeit im Tierheim ist kein Nine-to-five-Job und wenn ein Tier Hilfe braucht, dann sind wir da. So wie Kollegin Jenny, die unserer Leyla jetzt die halbe Nacht die Pfote gehalten hat", heißt es zum Start des Beitrags.
Denn: Die Fellnase hatte urplötzlich und aus heiterem Himmel eine Magendrehung, die sofort per Notoperation behandelt werden musste.
Mittlerweile ist Leyla wieder im Tierheim Dellbrück und wird dort rund um die Uhr versorgt, aufgepäppelt und gestreichelt.
Für die Mitarbeitenden des Tierheims steht allerdings fest: Leyla ist wie verhext vom Pech verfolgt ...
Happy End für Leyla steht schon vor der Tür
Überhaupt erst ins Tierheim gekommen war sie, weil ihre ehemaligen Besitzer sie wegen eines Umzugs und Zeitmangel (!) abgegeben hatten.
Kurz darauf konnte die Zuckerschnute zwar erfolgreich vermittelt werden, stand allerdings kurze Zeit später wieder traurig und enttäuscht auf der Matte - offenbar aus persönlichen Gründen um ihre "neuen" Besitzer, für die Leyla nichts konnte.
Erst in der Vorwoche hatte sich Leyla schließlich einer Operation an der Nase unterziehen müssen, um dort einen Tumor entfernen zu lassen.
Sich von all den harten Rück- und Schicksalsschlägen unterkriegen zu lassen kommt für die tapfere Fellnase aber offensichtlich gar nicht in die Tüte. "Und dennoch hat man das Gefühl, als stecke die zehnjährige Hündin all das mit einem Lächeln weg", erklären die Tierretter.
Ein Happy End steht womöglich schon kurz bevor: Leyla hat neue Interessenten, die nur darauf warten, "dass sie fit genug ist, um ihre Siebensachen zu packen und zu ihnen zu ziehen".
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück