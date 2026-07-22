Dramatischer Notfall in der Nacht: Plötzlich kämpft Hündin Leyla ums Überleben

Köln - Akuter Notfall mitten in der Nacht! Im Netz hat das Tierheim Dellbrück verraten, dass es bei einem der Vierbeiner jüngst um Leben und Tod gegangen ist.

Hündin Leyla erholt sich aktuell von der Not-OP ihrer Magendrehung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit dramatischen Schilderungen und einem emotionalen Video haben sich die Tierretter am Dienstag bei den Fans des Tierheims gemeldet.

Unfreiwillig im Mittelpunkt: Hündin Leyla, die ohnehin schon hart vom Schicksal gebeutelt worden ist.

"Die Arbeit im Tierheim ist kein Nine-to-five-Job und wenn ein Tier Hilfe braucht, dann sind wir da. So wie Kollegin Jenny, die unserer Leyla jetzt die halbe Nacht die Pfote gehalten hat", heißt es zum Start des Beitrags.

Denn: Die Fellnase hatte urplötzlich und aus heiterem Himmel eine Magendrehung, die sofort per Notoperation behandelt werden musste.

Mittlerweile ist Leyla wieder im Tierheim Dellbrück und wird dort rund um die Uhr versorgt, aufgepäppelt und gestreichelt.

Für die Mitarbeitenden des Tierheims steht allerdings fest: Leyla ist wie verhext vom Pech verfolgt ...