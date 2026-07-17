Zuckersüßer Rauhaardackel wünscht sich eine zweite Chance
Wittenberg - Dackelfans aufgepasst! Das Tierheim Wittenberg unterstützt den hübschen Rauhaardackel Oscar bei seiner Suche nach einem neuen Zuhause.
Wie das Tierheim in einem Beitrag auf Facebook mitteilt, sei der Vierjährige gechipt, geimpft und kastriert, kenne die Hundeschule und beherrsche die Grundkommandos.
Abgesehen davon bringe die Fellnase die rassetypischen Charaktereigenschaften mit sich. "Auch Oscar ist der typische, selbstbewusste, eigenwillige und mutige Clown, der auch mal seine Besitzer infrage stellt", heißt es.
Das einzige Problem, das der kleine Rüde mit sich bringe, sei sein auffälliges Beute- und Ressourcenverhalten.
Für sein neues Heim wünschen sich die Helfer daher ein ruhiges Zuhause, ohne kleine Kinder. Ob Oscar das Zusammenleben mit einem anderen Hund gefällt, entscheide der Vierjährige je nach Sympathie.
Solltet Ihr den kleinen Kerl kennenlernen wollen, findet Ihr alle Kontaktdaten auf der Facebook-Seite des Wittenberger Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.