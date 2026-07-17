Zuckersüßer Rauhaardackel wünscht sich eine zweite Chance

Wittenberg - Dackelfans aufgepasst! Das Tierheim Wittenberg unterstützt den hübschen Rauhaardackel Oscar bei seiner Suche nach einem neuen Zuhause.

Der hübsche Oscar möchte noch einmal von vorn beginnen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Wie das Tierheim in einem Beitrag auf Facebook mitteilt, sei der Vierjährige gechipt, geimpft und kastriert, kenne die Hundeschule und beherrsche die Grundkommandos.

Abgesehen davon bringe die Fellnase die rassetypischen Charaktereigenschaften mit sich. "Auch Oscar ist der typische, selbstbewusste, eigenwillige und mutige Clown, der auch mal seine Besitzer infrage stellt", heißt es.

Das einzige Problem, das der kleine Rüde mit sich bringe, sei sein auffälliges Beute- und Ressourcenverhalten.