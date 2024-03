Weil Frauchen krank ist, landet lieber Hund im Heim: Was wird jetzt aus Lexus?

In seinem früheren Zuhause konnte der Zweijährige bis zu fünf Stunden alleine bleiben. Mit entsprechender Eingewöhnungszeit wird das wohl auch in seiner neuen Bleibe möglich sein.

Der Alabai ist stubenrein und kennt die Grundkommandos. Im Auto fährt er ruhig mit. Jedoch ist der Zweijährige noch etwas stürmisch und braucht Erziehung. Seine neuen Halter müssen insbesondere die Leinenführigkeit mit ihm trainieren. An seinen Artgenossen lässt sich Lexus ruhig vorbeiführen.

"So zaubert er jedem ein Lächeln ins Gesicht", so seine Tierpfleger von Lexus entzückt.

Von seinen Tierpflegern wird Lexus als ein sehr freundlicher und menschenbezogener Hund beschrieben, der verspielt ist und sich ab und an auch von seiner albernen Seite zeigt.

Seine Halterin hat den Junghund aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. In seinem früheren Zuhause lebte er mit einem Papagei zusammen.

Der stattliche Kerl ist ein Herdenschutz-Hund. © Tierheim Berlin

Für Lexus wünscht sich das Tierheim hundeerfahrene Menschen, die sich bestenfalls auch mit Herdenschutz-Hunden auskennen.

Um seiner Rasse entsprechend ausgelastet zu werden, benötigt Lexus ein Haus mit Garten, in dem er sich austoben und sein Revier beschützen kann.

Aufgrund seiner stattlichen Figur hat Lexus viel Kraft. Seine neuen Halter müssen daher unbedingt körperlich fit und in der Lage sein, ihn halten zu können.

Lexus mag, Männer, Frauen und Kinder. Im künftigen Haushalt lebende Kinder sollten jedoch standfest und mindestens zwölf Jahre alt sein.

Wenn Du für den lieben Hund Lexus ein Platz in Deinem Zuhause hast und Dich adäquat um ihn kümmern kannst, dann wende Dich an seine Tierpfleger per Telefon unter 030 76888 156 im Struppi-Haus. Plane für das Kennenlernen mehrere Besuche ein.