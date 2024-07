Welpe wird zurück ins Tierheim gebracht: Der Grund sorgt für Kopfschütteln

Ängstliche Augen blicken zwischen den Gitterstäben hervor. Hundewelpe Lilah ist am Boden zerstört, nachdem ihr Traum von einem eigenen Zuhause ganz plötzlich wieder geplatzt ist. © Collage: Screenshots/TikTok/@animalhouseshelter

In einem Video, dass die Tierheim-Mitarbeiterinnen auf TikTok teilten, sitzt die Hündin mit einem Plüschtier in der Schnauze in ihrem Käfig und schaut mit traurigen Augen nach draußen.

Aber warum ist Lilah wieder im Tierheim gelandet? Der Grund schockierte sowohl die Pflegerinnen als auch die Internet-Gemeinde, denn der Welpe wurde "zurückgegeben, weil sie nicht stubenrein war."

"Ich dachte, ich hätte mein Zuhause für immer gefunden", schrieben die Mitarbeiter zu dem Video. "Warum hast du mir nichts beigebracht?"

Tabitha, eine der Pflegerinnen des Animal House Shelter im US-Bundesstaat Illinois sagte gegenüber Newsweek: "Die Familie, die Lilah adoptiert hatte, brachte sie zurück, weil sie angab, Schwierigkeiten zu haben, sie stubenrein zu bekommen."

Die Familie habe bei der Adoption gewusst, dass die Hündin noch nicht stubenrein war. "Aber natürlich ist sie immer noch ein Welpe und braucht Training, Geduld und Konsequenz", betonte Tabitha.