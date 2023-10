Wem kann Hund Joyce Freude schenken? Liebe Fellnase umgarnt jeden

Aufgrund ihrer turbulenten Vergangenheit zeigt sich Joyce ab und an noch etwas frech, wird vom Tierheim aber aufgrund ihres offenen Wesens auch an Hunde-Anfänger vermittelt.

Vom Schicksal geplagt, möchte die aufgeweckte Joyce endlich zur Ruhe kommen und in ein richtiges Zuhause einziehen.

Die süße Hündin (4) hat das Herz ihrer Tierpfleger im Sturm erobert. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

So viele tolle Eigenschaften die liebe Hündin hat, so bewusst sollte ihren künftigen Zweibeinern sein, dass viel Zeit und Geduld in Joyce' Eingewöhnung und Erziehung investiert werden muss.

Ob die Kleine stubenrein ist, ist nicht genau bekannt und muss getestet werden. Zudem muss auch das Alleinbleiben behutsam und in kleinen Schritten mit Joyce trainiert werden.

In ihren jungen Jahren möchte Joyce endlich das süße Stück vom Hundekuchen abhaben und bittet um ein kuscheliges Körbchen bei einer verantwortungsvollen Familie.

Abenteuer in der Natur und gemeinsame Unternehmungen, darauf freut sich die liebe Hündin, die ihr Dasein momentan in einem der 270 Zwinger im Berliner Tierheim fristet. Der Verein klagt schon seit Jahren, an seine Belastungsgrenze zu stoßen.

Wenn die süße Fellnase Dein Herz erobert hat und Du Joyce das süße Hundeleben zeigen magst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern unter der Rufnummer 030 76 888-204. Hündin Joyce freut sich auf einen Spaziergang mit Dir.