Wenige Stunden nach Hilferuf: Vogel-Opa "Checki" überrascht mit dieser Neuigkeit!

Köln - Gerade einmal einen Tag nach dem emotionalen Hilferuf des Tierheims in Köln-Dellbrück haben die Tierretter einen geeigneten Platz für Vogel-Opa "Checki" gefunden! Der Nymphensittich soll noch am heutigen Donnerstag ausziehen.

Samt gelber Mähne und einem Lächeln auf den Lippen zieht es "Checki" am Donnerstag in eine neue Bleibe. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit gebrochenem Herzen und ohne jeden Kontakt zu Artgenossen landete "Checki" mit der Hilfe der Feuerwehr bei den Kölner Tierrettern.

Wenige Tage nach seinem Einzug ist das Kapitel Tierheim für den gelben Schwerenöter allerdings schon wieder beendet. Denn "Checki" hat eine Voliere gefunden!

"Checki wird schon heute in ein neues Leben ziehen", teilte das Tierheim am Donnerstagnachmittag via Instagram mit. Wohin genau es den betagten Vogel dabei zieht, ist bislang noch offen.

Wie schon am Mittwoch berichtet, denken die Tierretter aber auch an das Worst-Case-Szenario im Leben des kleinen Sittichs.

"Sollte er absolut nicht damit zurechtkommen, muss man eine andere Lösung finden - aber die Chance, im Rentenalter noch Freunde zu finden, möchten wir ihm nicht nehmen."