Wenn der weiße Hunger kommt: Grizzly chillt im Schnee und mampft Flocken

Colorado Springs (Colorado/USA) - Der Winter kann einfach tierisch Spaß machen! Gerade im US-Bundesstaat Colorado können die frostigen Monate traditionell streng kontinental und sehr rau ausfallen. Wer sich von Kälte und Schnee angezogen fühlt, ist demzufolge in dem von den Rocky Mountains durchzogenen Staat im Westen Amerikas genau an der richtigen Stelle. Das gilt übrigens auch für Tiere mit einem besonders dicken Fell.