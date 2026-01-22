Zuckersüß und tapsig: "Kleine Krabbe" sucht Zweibeiner zum Kuscheln

Grimma - Die "kleine Krabbe" aus dem Tierschutzverein Muldental e.V. in Grimma ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Die "kleine Krabbe" sucht ein neues Zuhause, das sie ausgiebig erkunden kann. © Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.

"Wenn kleine Plüschmonster groß werden", schreiben die Tierhelfer auf Facebook unter ein zuckersüßes Video der "kleinen Krabbe", wie sie sie nennen.

Der Clip zeigt ein kleines Fellknäuel, das niedlicher nicht sein könnte. Mit winzigen Pfötchen und großen Augen erkundet das weiße Kitten seine Umgebung.

Seit Oktober werde sie nun schon im Tierheim betreut und sei nun endlich bereit, in ihr eigenes liebevolles Zuhause zu ziehen.