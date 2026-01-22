Zuckersüß und tapsig: "Kleine Krabbe" sucht Zweibeiner zum Kuscheln
Grimma - Die "kleine Krabbe" aus dem Tierschutzverein Muldental e.V. in Grimma ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
"Wenn kleine Plüschmonster groß werden", schreiben die Tierhelfer auf Facebook unter ein zuckersüßes Video der "kleinen Krabbe", wie sie sie nennen.
Der Clip zeigt ein kleines Fellknäuel, das niedlicher nicht sein könnte. Mit winzigen Pfötchen und großen Augen erkundet das weiße Kitten seine Umgebung.
Seit Oktober werde sie nun schon im Tierheim betreut und sei nun endlich bereit, in ihr eigenes liebevolles Zuhause zu ziehen.
Die Lieblingsbeschäftigungen der "kleinen Krabbe": Berge aus Kuscheldecken erklimmen, Ladekabel schnappen und ganz viel spielen.
Solltet Ihr Euch beim Anblick der Fellnase schon verliebt haben und sie unbedingt kennenlernen wollen, meldet Euch beim Tierschutzverein Muldental via Facebook.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.