Zuhause gesucht: Vom verspielten Staffordshire-Mischling bis zur liebevollen Senior-Katze

Leipzig - Was haben eine verschmuste Katze, ein verspielter Staffordshire-Mischling und vier aufgeweckte Meerschweinchen gemeinsam? Sie alle suchen ein Zuhause. Der MDR stellte die Vierbeiner in seiner Sendung "Tierisch tierisch" einmal genauer vor.

"Aber das ist alles nichts, was man nicht mit ein bisschen Training hinbekommt", ist sich Alina sicher.

Einziges Manko: Nele ist beim Gassigehen nicht ganz so entspannt. Fast alles, was sich bewegt, seien es Fahrräder, Jogger oder andere Hunde, regt sie auf. Darum trägt die Haustier-Dame aktuell auch noch einen Maulkorb beim Spazieren.

Moderatorin Uta Bresan (58) war kürzlich zu Besuch im Tierheim Schkortitz in Grimma. Dort hat sie unter anderem die Staffordshire-Mischlingsdame Nele (6) kennengelernt.

Katzendame Bambi möchte ihren Lebensabend in einem liebevollen Zuhause verbringen. © facebook/tierisch tierisch

Auch Katze Bambi (15) sucht ein neues Zuhause. Sie ist bereits zum zweiten Mal im Tierheim Schkortitz, weil ihre langjährige Besitzerin Ende vergangenen Jahres verstarb.

Die Tier-Seniorin fühlt sich in der geschützten Wohnung am wohlsten. Grund dafür sind ihre Schilddrüsen- und Nierenprobleme. Ansonsten ist die verschmuste und liebevolle Katze aber fit und möchte ihren Lebensabend gern in liebevollen Händen verbringen.

Die vier bunten Neuzugänge Hokeri, Lori, Amba und Ino kamen aufgrund einer beruflichen Veränderung ins Tierheim.

Die Meerschweinchen-Gruppe braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Umso wichtiger ist, dass sie zumindest artgerecht in einem schönen Außengehege mit gedämmtem Rückzugsort gehalten werden.

Auch wenn es keine Voraussetzung ist, hat Tierheim-Chefin Ricarda Höfer (41) einen Wunsch: "Wir suchen jetzt im Idealfall ein Zuhause, wo das Quartett ein Quartett bleiben kann."

Die gesamte Folge "Tierisch tierisch aus dem Tierheim Schkortitz" mit allen weiteren Informationen könnt Ihr Euch in der Mediathek anschauen.