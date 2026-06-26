Zwischen all den anderen Vierbeinern vernachlässigt: Bonsai möchte Einzelprinz sein

Grimma - Bonsai stammt aus einer Haltung mit zu vielen Hunden . Dass er da nicht immer an erster Stelle stand, merke man. In seinem neuen Zuhause soll daher alles anders sein.

In seinem neuen Zuhause wünscht sich Bonsai ganz viel Zuwendung. © Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.

"Mit viel Liebe, Arbeit und Konsequenz kann aus dem zurückhaltenden Bonsai der sweete Begleiter werden, den man auf den ersten Blick erahnen kann", versprechen die Tierhelfer des Tierschutzvereins Muldental e. V. in einem Beitrag auf Facebook.

Doch bevor aus dem jungen Rüden ein richtiger Traumhund werden kann, muss er noch so einiges lernen. Wie das Tierheim mitteilt, lebte der hübsche Dackel-Terrier-Mix in seinem ehemaligen Zuhause mit viel zu vielen Hunden zusammen. Mit gerade einmal einem halben Jahr habe er aufgrund dessen bisher viel verpassen müssen.

"Sie haben Unmengen an Lernerfahrung verpasst, die den Wurf in der Entwicklung ordentlich zurückwirft. Bis auf einzelne Tiere sind alle schwierig im direkten Handling", so die Helfer.

Allein alltägliche Situationen wie das Tragen eines Halsbandes oder das Laufen an der Leine würden Bonsei zu schaffen machen. Aus diesem Grund brauche er dringend einen Begleiter an seiner Seite, der ihm zeigt, dass seine Angst unbegründet ist.