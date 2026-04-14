67 Hunde aus schlechter Haltung gerettet: Sie suchen jetzt ein neues Zuhause
Grimma - Das Veterinäramt des Landkreises Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig beschlagnahmten Ende März 67 Hunde, vier Katzen und zwei Kanarienvögel aus einem Wohnhaus in Grimma. Die Tiere kamen in verschiedene Tierheime in ganz Mitteldeutschland, die teilweise finanziell an die Grenzen kamen, weil die Behörden nur die notwendigsten Dinge übernehmen würden, wie Ricarda Höfer, Leiterin des Tierheim Schkortitz auf TAG24-Anfrage erzählte.
Öffentlichkeitswirksam möchte das Landkreisamt jetzt helfen, die Tiere in geeignete Zuhause zu vermitteln. Dafür wurde extra eine eigene Webseite freigeschaltet, auf der die Vierbeiner in kleinen Steckbriefen liebevoll vorgestellt werden.
Neben Informationen zur Rasse, dem Geburtsdatum, dem Impfstatus und dem Geschlecht, werden auch die Lebensgeschichten der Tiere erzählt.
"Ja, die kleine Peri ist ein Hund und keine Fledermaus. Aufgrund der bisherigen Haltungssituation sucht auch Peri ein liebevolles Zuhause mit viel Geduld und Verständnis", heißt es beispielsweise über eine Hündin mit abstehenden Ohren.
34 Hunde und drei Katzen werden vorgestellt. Dabei sind sie sehr verschieden. Die meisten Hunde sind Mischlinge, sind unterschiedlich groß - von älteren Exemplaren bis hin zu einem erst acht Wochen alten Welpen ist alles dabei.
Tiere wurden medizinisch untersucht
Während einige Hunde sich ein neues Leben als Einzelprinzessin oder Einzelprinz wünschen, wollen andere lieber nicht allein gehalten werden.
Die Tierschützer haben außerdem herausgearbeitet, was zukünftige Herrchen oder Frauchen beachten sollten und welche Anforderungen sie erfüllen sollten.
Alle Tiere wurden medizinisch untersucht, gepflegt und sind bereit für einen Auszug, versicherte das Landkreisamt.
Wer einen der Vierbeiner kennenlernen möchte, soll sich beim Veterinäramt unter der E-Mail [email protected] melden. Sie unterstützen bei der Vermittlung. Es wird darum gebeten kurz zu erklären, wie das zukünftige Zuhause des Hundes aussehen würde.
Titelfoto: Bildmontage: Landkreis Leipzig