67 Hunde aus schlechter Haltung gerettet: Sie suchen jetzt ein neues Zuhause

Diese Hunde suchen unter anderem ein neues Zuhause. (1. Reihe, v.l.n.r.: Mariechen, Butz, Ami; 2. Reihe, v.l.n.r.: Siri, Peri, Pauli) © Bildmontage: Landkreis Leipzig

Öffentlichkeitswirksam möchte das Landkreisamt jetzt helfen, die Tiere in geeignete Zuhause zu vermitteln. Dafür wurde extra eine eigene Webseite freigeschaltet, auf der die Vierbeiner in kleinen Steckbriefen liebevoll vorgestellt werden.

Neben Informationen zur Rasse, dem Geburtsdatum, dem Impfstatus und dem Geschlecht, werden auch die Lebensgeschichten der Tiere erzählt.

"Ja, die kleine Peri ist ein Hund und keine Fledermaus. Aufgrund der bisherigen Haltungssituation sucht auch Peri ein liebevolles Zuhause mit viel Geduld und Verständnis", heißt es beispielsweise über eine Hündin mit abstehenden Ohren.

34 Hunde und drei Katzen werden vorgestellt. Dabei sind sie sehr verschieden. Die meisten Hunde sind Mischlinge, sind unterschiedlich groß - von älteren Exemplaren bis hin zu einem erst acht Wochen alten Welpen ist alles dabei.