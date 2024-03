Tierheim nimmt niedliche Babys bei sich auf: Doch nicht immer brauchen diese Tiere Hilfe!

Die Tierretter nahmen die Ankunft der Vierbeiner außerdem zum Anlass, einen wichtigen Appell an alle Tierfreunde zu richten. Denn nicht jeder junge Feldhase, der allein in der Natur gesichtet wird, benötigt unbedingt Hilfe!

Sobald das niedliche Gespann dann groß und stark genug sei, werde es wieder in die Freiheit entlassen, informierte das Tierheim und freute sich sehr darüber, dass die Feldhasen-Kinder seit ihrer Ankunft bereits "ganz gut" trinken würden, was bei Weitem "nicht immer der Fall" sei.

In der Regel sei es sogar so, dass die possierlichen Tiere nicht gerettet werden müssten. "Im Gegensatz zu Wildkaninchen ziehen Feldhasen ihre Jungen nicht in Höhlen auf, sondern verteilen sie in Mulden auf Äckern und Wiesen", wie das Tierheim erklärte.

Die Mütter der Kleinen würden demnach nur einmal am Tag zum Säugen zu ihren Jungen zurückkehren. Ansonsten blieben die Tiere allein, seien dabei aber keinesfalls verwaist.

"Lasst Euch also bitte nicht zu vorschnellen 'Rettungsmaßnahmen' verleiten, wenn Ihr ein scheinbar einsames Hasenbaby findet", baten die Tierretter und führten abschließend ein ziemlich anschauliches Beispiel an: "Einen kleinen Feldhasen aus seinem Nest zu holen ist, als würde man ein menschliches Baby aus seinem Bettchen holen."