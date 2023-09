Tierisch selten: Giraffe ohne Flecken!

Windhuk - Da fehlt doch was? Eine Giraffe hat einen langen Hals und gemustertes Fell - eigentlich. In Namibia ist nun ein Giraffen-Baby ganz ohne Flecken in freier Wildbahn gesichtet worden.

Hier tapst das wenige Monate alte Giraffen-Baby seiner Mutter hinterher. Noch nie zuvor konnte eine fleckenlose Giraffe in freier Wildbahn fotografiert werden. © dpa/Giraffe Conservation Foundation

"Giraffen ohne Flecken sind ein seltenes Phänomen", teilte die namibische Giraffenschutz-Stiftung "Giraffe Conservation Foundation" (GCF) mit.

Vor der Entdeckung des Tiers in einem privaten Naturreservat im Zentrum des Landes habe es nach Angaben der Stiftung nur drei Aufzeichnungen von Giraffen ohne Flecken gegeben - alle davon in Zoos: zwei in Japan im Jahr 1972 und zuletzt in den USA.

Bei dem fleckenlosen Tier in Namibia handele es sich also um die erste Giraffe weltweit, die in der Wildnis gesichtet wurde, so die GCF.



Vor drei Wochen hatte die Geburt einer Giraffe in einem Zoo im US-Bundesstaat Tennessee für Schlagzeilen gesorgt.