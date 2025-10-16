"Tierisch tierisch" im Osten von Sachsen: Wer gibt Mika, Lizzi und ihren Freunden ein Zuhause?

Bischdorf (Sachsen) - Im Tierheim Bischdorf bei Löbau (Landkreis Görlitz ) warten viele süße Tiere auf ihre zweite Chance. Moderatorin Uta Bresan (60) hat ihnen mit ihrer Sendung "Tierisch tierisch" einen Besuch abgestattet.

Uta Bresan (60) und Fellnase Mika waren schnell ein Herz und eine Seele. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Tierpflegerin Anja sucht mit ihren Kollegen einen neues, liebevolles Zuhause für ihren Schützling Mika, der im Januar 2018 auf die Welt kam. Die süße Fellnase wuchs in einer Familie auf, die den Hund zunehmend vernachlässigte, bis Bekannte Mika aus der misslichen Lage retteten.

Seit Juli lebt Mika im Tierheim. Anfangs musste sich der Vierbeiner an sein neues Zuhause gewöhnen, mittlerweile fühlt sich der Hund wohl, konnte schnell Vertrauen zum Team fassen, zeigt sich aufgeschlossen und anhänglich.

Uta Bresan ist ganz begeistert und gerät ins Schwärmen: "Er hat so liebe Augen". "Man verliebt sich sofort", stimmt Pflegerin Anja ihr zu.

Der "kleine Verschmuste" sucht Besitzer, die mit ihm lange Spaziergänge unternehmen, die Natur lieben und ihm ganz viele Kuscheleinheiten bieten. In einen Haushalt mit kleinen Kindern sollte Mika eher nicht einziehen.