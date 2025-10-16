"Tierisch tierisch" im Osten von Sachsen: Wer gibt Mika, Lizzi und ihren Freunden ein Zuhause?
Bischdorf (Sachsen) - Im Tierheim Bischdorf bei Löbau (Landkreis Görlitz) warten viele süße Tiere auf ihre zweite Chance. Moderatorin Uta Bresan (60) hat ihnen mit ihrer Sendung "Tierisch tierisch" einen Besuch abgestattet.
Tierpflegerin Anja sucht mit ihren Kollegen einen neues, liebevolles Zuhause für ihren Schützling Mika, der im Januar 2018 auf die Welt kam. Die süße Fellnase wuchs in einer Familie auf, die den Hund zunehmend vernachlässigte, bis Bekannte Mika aus der misslichen Lage retteten.
Seit Juli lebt Mika im Tierheim. Anfangs musste sich der Vierbeiner an sein neues Zuhause gewöhnen, mittlerweile fühlt sich der Hund wohl, konnte schnell Vertrauen zum Team fassen, zeigt sich aufgeschlossen und anhänglich.
Uta Bresan ist ganz begeistert und gerät ins Schwärmen: "Er hat so liebe Augen". "Man verliebt sich sofort", stimmt Pflegerin Anja ihr zu.
Der "kleine Verschmuste" sucht Besitzer, die mit ihm lange Spaziergänge unternehmen, die Natur lieben und ihm ganz viele Kuscheleinheiten bieten. In einen Haushalt mit kleinen Kindern sollte Mika eher nicht einziehen.
Hunde im Tierheim Bischdorf lieben ihre Streicheleinheiten
Nicht nur Mika sucht ein neues Heim. Auch Hündin Gela möchte endlich ankommen. Die ein Jahr alte Fellnase wurde dem Tierheim vom polnischen Tierschutz übergeben, weil sie in schlechter Haltung lebte. Der "kleine Wirbelwind", wie Gela liebevoll genannt wird, ist geimpft und gechipt.
Die Hündin langweilt sich schnell und hat noch viel Blödsinn im Kopf, merkt ihre Pflegerin schmunzelnd an. Gela sehne sich nach einem liebevollen, sportlichen Zuhause.
Auch Mischlingshund Taty (5) wurde aus einer sehr schlechten Haltung gerettet, war in einer Scheune an eine Kette angebunden. Seit August lebt der ruhige Mischling im Tierheim, sei sehr verschmust und ein ganz Lieber.
Mit anderen Artgenossen, auch mit Katzen versteht sich Taty gut, liebt Spaziergänge, die Natur und Kuscheleinheiten.
Europäisch-Kurzhaar-Katze Lizzi wartet auf Kuschelpartner
In Bischdorf warten allerdings nicht nur Hunde auf ein neues Zuhause, auch Katzen wollen nochmal aufblühen. Samtpfote Lizzi, ein Jahr alt, verspielt und neugierig, ist so ein Exemplar. Die anhängliche Fellnase ist pflegeleicht, kann mit anderen Katzen und Kindern leben.
Wollt Ihr Mika, Gela, Taty, Lizzi oder den Rest der Bewohner kennenlernen, dann vereinbart unter Tel. 03585 2113703 oder per Mail tierheimleitung@tierschutzverein-loebau-zittau.de einen Tierheim-Termin. Die ganze Folge "Tierisch tierisch" könnt Ihr in der MDR-Mediathek schauen.
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann, Screenshots/Facebook/tierisch tierisch