Mutation mit Besonderheit: "Vor Begeisterung nicht zu halten"

Leipzig - Das Tierheim Leipzig hat vor allem eines: ein gewaltiges Platzproblem. Und das, obwohl so viele treue Seelen sehnsüchtig auf ein neues Zuhause warten. Uta Bresan (59) macht sich in der MDR-Sendung "Tierisch Tierisch" selbst ein Bild von der Lage. Dabei lernt sie auch gleich eine kleine Besonderheit kennen.

Wie alt Rosenköpfchen Blue (r.) ist, kann das Tierheim nicht mit Gewissheit sagen. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Die Rosenköpfchen-Dame Blue sticht zwischen ihren Artgenossen problemlos hervor, denn ihr Gefieder weist nicht die eigentlich markante grünlich-gelbe oder auch orangene Farbe auf.



Und in noch etwas ist sie besonders. Blue ist extrem menschenbezogen. "Sobald ein Mensch auftaucht, ist sie vor Begeisterung nicht mehr zu halten", was gar nicht mal so gut ist, erklärt Michael Sperlich.

Denn natürlich sollte der Vogel lieber mit seinen Artgenossen zusammen sein, weshalb für die Rosenköpfchen-Henne ein Hahn gesucht wird.

"Egal welche Tierarten, wir sind voll", stellt Michael Sperlich bedauerlicherweise fest.