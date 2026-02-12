 732

Tierische Helfer im Einsatz: Biber sollen Landschaft umkrempeln

In Großbritannien wurde eine Biberfamilie und ein Biberpaar ausgewildert, die nun eine wichtige Aufgabe übernehmen sollen.

Von Isabel Klemt

Großbritannien - In Großbritannien wurden eine Biberfamilie und ein Biberpaar ausgewildert, die nun eine wichtige Aufgabe übernehmen sollen.

Die Biber wurden auf dem Gelände des National Trust im Holnicote Estate in Exmoor freigelassen.
Wie die britische Naturschutzorganisation Beaver Trust auf Facebook berichtet, wurden die Tiere am Dienstag im Rahmen des Projekts "Phase 0" zur Wiederherstellung der Natur in den Überschwemmungsgebieten des National Trust in Exmoor ausgewildert.

Ziel der Maßnahme ist es, Feuchtgebiete zu gestalten, natürliche Dämme zu schaffen und vielfältige Lebensräume zu fördern.

Davon sollen dann sowohl andere Wildtiere als auch die Menschen in der Region profitieren.

Die Biber sollen helfen, die Natur im großen Stil wiederherzustellen

Die Biber sollen dabei helfen, die Natur zurückkehren zu lassen.
Ben Eardley, Projektmanager beim National Trust, erklärt: "Das ist unglaublich spannend und der jüngste Schritt in unserem Bestreben, ein riesiges Gebiet der Landschaft und des Moorlandes in Somerset wiederherzustellen und so zur Rückkehr der Natur beizutragen."

Er ergänzt: "Biber sind außergewöhnliche Partner bei unseren Bemühungen, die Natur im großen Stil wiederherzustellen. In den vergangenen Jahren konnten wir beobachten, wie ihre Dämme und Feuchtgebiete die Landschaft verändern, Lebensräume schaffen und dazu beitragen, sowohl Überschwemmungen als auch Dürreperioden abzumildern."

