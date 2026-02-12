Tierische Helfer im Einsatz: Biber sollen Landschaft umkrempeln

Großbritannien - In Großbritannien wurden eine Biberfamilie und ein Biberpaar ausgewildert, die nun eine wichtige Aufgabe übernehmen sollen.

Die Biber wurden auf dem Gelände des National Trust im Holnicote Estate in Exmoor freigelassen. © Facebook/Screenshot/Beaver Trust

Wie die britische Naturschutzorganisation Beaver Trust auf Facebook berichtet, wurden die Tiere am Dienstag im Rahmen des Projekts "Phase 0" zur Wiederherstellung der Natur in den Überschwemmungsgebieten des National Trust in Exmoor ausgewildert.

Ziel der Maßnahme ist es, Feuchtgebiete zu gestalten, natürliche Dämme zu schaffen und vielfältige Lebensräume zu fördern.

Davon sollen dann sowohl andere Wildtiere als auch die Menschen in der Region profitieren.